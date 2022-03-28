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До Франції прибуло близько 30 тисяч українських біженців

Країна готується прийняти більше біженців.

До Франції прибуло близько 30 тисяч українських біженців
Фото: EPA/UPG

За словами міністра житлового будівництва Емманюель Варгон, кількість українських біженців, які прибули до Франції, сягнула близько 30 тис. людей, повідомляє CNN.

Виступаючи в неділю перед французькою телекомпанією Franceinfo, Варгон зазначила, що близько половини біженців рушають через Францію до Іспанії та Португалії, проте Франція готується прийняти більше біженців.

"Наша мета - якнайшвидше розмістити близько 100 тис. людей", - сказала Варгон.

Раніше федеральна поліція Німеччини повідомила, що у ФРН зареєстровано понад 266 тисяч українських біженців, які залишили в пошуках закордонного прихистку свої оселі внаслідок російського вторгнення.

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