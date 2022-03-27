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Чехія заморозила майно росіян на сотні мільйонів крон

Уряд Чехії планує зробити санкційну процедуру більш ефективною.

Чехія заморозила майно росіян на сотні мільйонів крон
Петр Фіала
Фото: ЕРА/UPG

Чехія заморозила майно громадян Росії, що потрапили під санкції, на сотні мільйонів крон.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Очільник уряду Чехії Петро Фіала заявив, що в країні вже почали працювати санкції проти Росії. Він також заявив, що уряд Чехії планує змінити чинне законодавство, щоб зробити процедуру більш ефективною. Фіала додав, що Чехія продовжить військові поставки в Україну.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" разом з чеською залізницею призначає додатковий евакуаційний рейс до Чехії. 

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова відмовилася їхати на зустріч країн "Вишеградської четвірки" через те, що Угорщина не підтримала Україну у війні з Росією.

А 25 березня стало відомо, що уряди Польщі, Чехії та Словенії спільно розробили план з десяти пунктів, втілення яких, на думку лідерів трьох країн, мало б припинити війну Росії проти України.

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