Чехія заморозила майно росіян на сотні мільйонів крон

Чехія заморозила майно громадян Росії, що потрапили під санкції, на сотні мільйонів крон.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Очільник уряду Чехії Петро Фіала заявив, що в країні вже почали працювати санкції проти Росії. Він також заявив, що уряд Чехії планує змінити чинне законодавство, щоб зробити процедуру більш ефективною. Фіала додав, що Чехія продовжить військові поставки в Україну.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" разом з чеською залізницею призначає додатковий евакуаційний рейс до Чехії.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова відмовилася їхати на зустріч країн "Вишеградської четвірки" через те, що Угорщина не підтримала Україну у війні з Росією.

А 25 березня стало відомо, що уряди Польщі, Чехії та Словенії спільно розробили план з десяти пунктів, втілення яких, на думку лідерів трьох країн, мало б припинити війну Росії проти України.