До Чехії призначать додатковий евакуаційний рейс, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" разом з чеською залізницею призначає додатковий евакуаційний рейс до Чехії.

Про це повідомили на Facebook-сторінці українського залізничного перевізника.

"Поїзд №911 Мостиська ІІ - Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 27 березня о 15:15 та прибуватиме в Богумін о 21:26. Дістатись станції Мостиська можна електричкою зі Львова - найзручніший рейс відправляється о 09:02, і прибуває на станції Мостиська ІІ об 11:03", - зазначили в УЗ.

Проїзд є безкоштовним.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" оголосила, що змінює евакуаційний маршрут до Румунії. Тепер пасажирські перевезення здійснюватимуть за маршрутом Ізмаїл – Ісакча. Раніше перевезення здійснювали за маршрутом Ізмаїл - Тульча.