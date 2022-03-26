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До Чехії призначать додатковий евакуаційний рейс, - "Укрзалізниця"

Проїзд є безкоштовним.

До Чехії призначать додатковий евакуаційний рейс, - "Укрзалізниця"
Фото: ucraine.info

"Укрзалізниця" разом з чеською залізницею призначає додатковий евакуаційний рейс до Чехії

Про це повідомили на Facebook-сторінці українського залізничного перевізника.

"Поїзд №911 Мостиська ІІ - Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 27 березня о 15:15 та прибуватиме в Богумін о 21:26. Дістатись станції Мостиська можна електричкою зі Львова - найзручніший рейс відправляється о 09:02, і прибуває на станції Мостиська ІІ об 11:03", - зазначили в УЗ.

Проїзд є безкоштовним.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" оголосила, що змінює евакуаційний маршрут до Румунії. Тепер пасажирські перевезення здійснюватимуть за маршрутом Ізмаїл – Ісакча. Раніше перевезення здійснювали за маршрутом Ізмаїл - Тульча.

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