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Унаслідок ракетного удару по Львову загорівся обʼєкт із паливом, – Садовий

Повітряна тривога станом на 18:39 усе ще триває. 

Унаслідок ракетного удару по Львову загорівся обʼєкт із паливом, – Садовий
Фото: Іван Станіславський

У Львові внаслідок ворожого обстрілу горить промисловий об'єкт, де зберігається паливо.

Житлова інфраструктура не постраждала, повідомив мер міста Андрій Садовий. Він зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби.

Фото: Іван Станиславський

В місті триває повітряна тривога, всі мають перебувати в укриттях.

Нагадаємо, Росія завдала удару по Львову близько 16:30. Пролунали кілька вибухів. За даними глави ОДА Козицького, було два влучання в межі міста. Поранено пʼятьох людей. 

Попереднього разу ворог завдав удару по Львову 18 березня. Тоді ракетного обстрілу зазнав район авіаремонтного заводу. 

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