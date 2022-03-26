Унаслідок ракетного удару по Львову загорівся обʼєкт із паливом, – Садовий

У Львові внаслідок ворожого обстрілу горить промисловий об'єкт, де зберігається паливо.
Житлова інфраструктура не постраждала, повідомив мер міста Андрій Садовий. Він зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби.
В місті триває повітряна тривога, всі мають перебувати в укриттях.
Нагадаємо, Росія завдала удару по Львову близько 16:30. Пролунали кілька вибухів. За даними глави ОДА Козицького, було два влучання в межі міста. Поранено пʼятьох людей.
Попереднього разу ворог завдав удару по Львову 18 березня. Тоді ракетного обстрілу зазнав район авіаремонтного заводу.