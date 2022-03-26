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​Росія обстріляла Красногорівку забороненими касетними боєприпасами, - Нацполіція

Боєприпаси впали у житловому секторі міста.

​Росія обстріляла Красногорівку забороненими касетними боєприпасами, - Нацполіція
Фото: Національна поліція

Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" житловий сектор Красногорівки (Донецька область). При обстрілах були застосовані заборонені касетні боєприпаси

Про це повідомили в поліції Донеччини.

Боєприпаси впали на вулицях приватного сектору Красногорівки. Тому правоохоронці закликали жителів не підходити близько до небезпечних знахідок, бо вони можуть будь-якої миті здетонувати.

"Наразі поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють та знешкоджують бойові кумулятивні елементи. За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно", - повідомили в поліції. 

Правоохоронці додали, що на Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження з касетними боєприпасами.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 438 ККУ - порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, в поліції Донеччини повідомили, що за місяць від вибухів снарядів загинули не менше 18 дітей.

В Асоціації саперів повідомили, що на 82,5 тис.кв. км території України є вибухонебезпечні предмети; всі ці території (а це 14% від площі України) надалі підлягають розмінуванню. 

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