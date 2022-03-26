На Донеччині за місяць від вибухів снарядів загинули не менше 18 дітей, – поліція

В Донецькій області від початку повномасштабної війни не менше 18 дітей загинули від вибухів снарядів. Ще 29 були поранені.

Дані є неточними, адже в деяких населених пунктах області встановити реальну кількість загиблих та травмованих наразі неможливо. Про це повідомили в Національній поліції.

Днями у Великій Новосілці хлопчик знайшов бойовий елемент ракети "Торнадо-С". Снаряд здетонував і дитина отримала несумісні з життям тілесні ушкодження.

Правоохоронці закликали розповісти дітям правила безпеки в разі виявлення вибухового присторю.

Заборонено:

наближатися до предмета

пересувати його або брати до рук

розряджати, кидати, вдаряти по ньому

розпалювати поряд багаття або кидати до нього предмет;

приносити предмет додому, у двір, до школи.

"Необхідно негайно повідомити поліцію, службу з надзвичайних ситуацій за номером 101 або дорослих про знахідку!" – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, за попередніми даними, на 82,5 тис.кв. км території України є вибухонебезпечні предмети, всі ці території надалі підлягають розмінуванню.