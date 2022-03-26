Ситуація у Волинській області спокійна, - голова ОВА

Ситуація у Волинській області спокійна, військовослужбовці готові до будь-якого сценарію і перебувають у повній бойовій готовності.

Про це голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко сказав в ефірі телемарафону, інформує УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи готова їхня область до відбиття можливої атаки з боку Білорусі, Погуляйко зазначив:

"Ситуація в області станом на 26 березня залишається спокійною. Наші кордони надійно захищені та перебувають під контролем наших військових. Така інформація є, про можливе вторгнення Білорусі. То хочу сказати, що ми повністю довіряємо нашим Збройним силам. І на Волині військові готові до будь-якого сценарію та перебувають у повній бойовій готовності".

Погуляйко додав, що в області працюють медичні заклади, аптеки і вся критична інфраструктура.

Крім того, голова ОВА повідомив, що за час повномасштабної війни Росії проти України їхня область прийняла вже майже 34 тис. внутрішніх переселенців.

"Багато з них використовують Волинь як транзитний регіон, однак чимало людей залишається. І серед них - діти", - розповів Погуляйко і додав, що наразі в області можна розмістити ще 10 тис. переселенців.

26 березня у Генштабі повідомили, що на Волинському напрямку ворог не проводить наступу, але відмічається виведення з пунктів постійної дислокації на полігони підрозділів збройних сил Білорусі.

24 березня Україна скоротила кількість персоналу білоруського посольства до пʼяти осіб у відповідь на недружні дії щодо співробітників українських дипломатичних установ в Мінську та Бресті.