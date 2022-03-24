Україна скорочує персонал посольства Білорусі до 5 осіб

Також закривається білоруське консульство у Львові.

Україна скорочує кількість персоналу білоруського посольства до пʼяти осіб у відповідь на недружні дії щодо співробітників українських дипломатичних установ в Мінську та Бресті.

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Facebook.

Дипломатична акредитацію решти співробітників білоруського посольства скасовується. Їхнє перебування на території нашої держави оголошується небажаним.

Після того, як білоруські дипломати повернуться в Україну, з якої вони поїхали під час війни, їм буде заборонено пересуватися далі ніж на 40 км від центру Києва.

Також скасовується екзекватура (дозвіл держави перебування на виконання консульських функцій в консульському окрузі) почесного консула Білорусі у Львові.

"Застерігаємо білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки щодо України отримають негайну та рішучу відповідь", – зазначив Ніколенко.

Вчора Білорусь вирішила вислати частину українських дипломатів та закрити генеральне консульство України в Бресті.

Минулого тижня в Білорусі говорили, що вивезли останню групу своїх дипломатів з України в складі 11 осіб + членів їхніх родин. Білоруська влада звинуватила українських прикордонників у тому, що їхніх дипломатів ретельно обшукували.