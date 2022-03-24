Україна сподівається, що Ізраїль стане одним із гарантів у майбутньому міжнародному договорі про безпеку, – Єрмак

Також Україна хотіла б отримати більшу допомогу від Держави Ізраїль щодо озброєнь та військових технологій

Україна сподівається, що Ізраїль стане одним із гарантів майбутнього міжнародного довогору про безпекові гарантії після завершення війни з Росією.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив під час спілкування з ізраїльською пресою.

"Такий договір передбачає великий перелік країн – потенційних гарантів. Тому з кожною із цих країн ми проводимо окремі консультації, щоб потім зустрітися всім разом", – розповів керівник Офісу Глави держави.

Він додав, що Україна вітає посередницьку роль Ізраїля в спробах зупинити війну.

"Ми вражені тим, як глибоко в матеріалі ізраїльські високопосадовці, зокрема прем'єр-міністр Нафталі Беннет. І ми вважаємо, що він справді налаштований зробити все необхідне для того, щоб принести мир на нашу землю і припинити війну", – сказав керівник Офісу Президента України.

Водночас Єрмак підкреслив, що у питаннях незалежності, територіальної цілісності та суверенітету Україна на компроміси йти не збирається.

Крім того, Україна хотіла б отримати більшу допомогу від Держави Ізраїль щодо озброєнь та військових технологій. Андрій Єрмак зауважив, що влада Ізраїлю також має розв'язати питання, яке було дуже негативно сприйняте в Україні, коли були змінені правила в'їзду для наших громадян та запроваджені електронні дозволи.

Нагадаємо, Ізраїль відмовляється постачати Україні озброєння, аргументуючи це посередництвом у перемовинах з Росією. Посол Бродський сказав, що постачання озброєння може "звести нанівець" зусилля держави в переговорах з РФ щодо припинення війни.