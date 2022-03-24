Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
ГоловнаСвіт

Україна сподівається, що Ізраїль стане одним із гарантів у майбутньому міжнародному договорі про безпеку, – Єрмак

Також Україна хотіла б отримати більшу допомогу від Держави Ізраїль щодо озброєнь та військових технологій

Україна сподівається, що Ізраїль стане одним із гарантів у майбутньому міжнародному договорі про безпеку, – Єрмак
Фото: пресслужба президента

Україна сподівається, що Ізраїль стане одним із гарантів майбутнього міжнародного довогору про безпекові гарантії після завершення війни з Росією.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив під час спілкування з ізраїльською пресою.

"Такий договір передбачає великий перелік країн – потенційних гарантів. Тому з кожною із цих країн ми проводимо окремі консультації, щоб потім зустрітися всім разом", – розповів керівник Офісу Глави держави.

Він додав, що Україна вітає посередницьку роль Ізраїля в спробах зупинити війну. 

"Ми вражені тим, як глибоко в матеріалі ізраїльські високопосадовці, зокрема прем'єр-міністр Нафталі Беннет. І ми вважаємо, що він справді налаштований зробити все необхідне для того, щоб принести мир на нашу землю і припинити війну", – сказав керівник Офісу Президента України.

Водночас Єрмак підкреслив, що у питаннях незалежності, територіальної цілісності та суверенітету Україна на компроміси йти не збирається.

Крім того, Україна хотіла б отримати більшу допомогу від Держави Ізраїль щодо озброєнь та військових технологій. Андрій Єрмак зауважив, що влада Ізраїлю також має розв'язати питання, яке було дуже негативно сприйняте в Україні, коли були змінені правила в'їзду для наших громадян та запроваджені електронні дозволи.

Нагадаємо, Ізраїль відмовляється постачати Україні озброєння, аргументуючи це посередництвом у перемовинах з Росією. Посол Бродський сказав, що постачання озброєння може "звести нанівець" зусилля держави в переговорах з РФ щодо припинення війни.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також