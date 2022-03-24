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Країни G7 хочуть застерегти Путіна від використання хімічної або ядерної зброї в Україні, – Bloomberg

США та ЄС у п’ятницю оголосять про угоду, спрямовану на скорочення залежності Європи від російських енергоносіїв.

Країни G7 хочуть застерегти Путіна від використання хімічної або ядерної зброї в Україні, – Bloomberg
Фото: ukrinform.ua

Країни Великої сімки планують застерегти президента Володимира Путіна від використання хімічної або ядерної зброї в Україні, оскільки вторгнення Росії зайшло в глухий кут.

Про це повідомляє Bloomberg

Лідери G7 також планують заявити, що вони продовжуватимуть накладати на Росію «тяжкі наслідки», повністю виконуючи санкції, які країни вже ввели, і готові застосувати додаткові заходи.

«Ми доручаємо відповідним міністрам у цілеспрямованій ініціативі контролювати повне виконання санкцій і координувати відповіді, пов’язані з ухиленнями, у тому числі щодо операцій із золотом з боку Центрального банку Росії», – йдеться у проєкті спільної заяви, отриманої Bloomberg. 

Країни G7 також планують закликати інші держави застосувати санкції та утриматися від надання підтримки Росії.

«Ба більше, ми закликаємо всі країни не надавати військову чи іншу допомогу Росії, щоб допомогти продовжити її агресію в Україні», – йдеться у проєкті заяви.

Лідери G7 також планують пообіцяти допомогу державам, які хочуть позбутися залежності від російської нафти.

«Ми забезпечимо безпечні альтернативні та стабільні постачання, а також будемо діяти солідарно та тісно, узгоджено в разі можливих перебоїв у постачанні», – йдеться у проєкті. Лідери також закликають країни, що виробляють нафту і газ, збільшити постачання.

Очікується, що США та ЄС у п’ятницю оголосять про угоду, спрямовану на скорочення залежності Європи від російських енергоносіїв.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден перебуває в Брюсселі, де відбуваються саміти країн НАТО, G7 і консультації США з Європейським Союзом

МЗС України закликало світових лідерів, які сьогодні зібралися в Брюсселі, вжити термінових заходів для порятунку маріупольців.

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