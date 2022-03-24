Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням на саміті НАТО. Він укотре закликав надати державі необхідне озброєння, щоб перемогти в війні, розвʼязаній Росією.

Саміт блоку проходить у Брюсселі. Український президент мав слово в онлайн-режимі.

Він повідомив, що за місяць війни Росія випустила проти українських міст більше тисячі різних ракет, зробила сотні авіанальотів. З першого дня повномасштабного наступу президент звертався до Альянсу зі зрозумілим, логічним проханням – допомогти закрити небо над Україною.

"Українська армія протистоїть вже місяць у нерівних умовах! І я вже місяць повторюю одне й те саме. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога – без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал... Україна зверталась до вас по літаки. Щоб ми не втрачали стільки людей. І ви маєте тисячі бойових літаків! Але нам поки що не дали жодного", – підкреслив Зеленський.

Україна також зверталась по танки, щоб деблокувати наші міста, які гинуть – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та інші. Міста, в яких Росія тримає в заручниках сотні тисяч мирних і створює штучний голод.

"Ви маєте не менше 20 тисяч танків! Україна просила відсоток. Один відсоток від усіх ваших танків! Віддати нам чи продати нам. Але ми не маємо поки що ясної відповіді. Це найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу", – зауважив президент.

Він додав, що Україна ніколи не хотіла цієї війни. І не хоче воювати роками.

"Ми просто хочемо врятувати наших людей. Ми хочемо вижити! Вижити просто! Як і будь-який народ, ми маємо на це право. Право на життя. Право на цей один відсоток", – підкреслив глава держави.

Виступаючи перед Альянсом, президент України додав, що не звинувачує НАТО. Це не натівські ракети і бомби руйнують наші міста. Він сказав, що сьогодні вранці Росія знову використала заборонені фосфорні бомби. Знову були вбиті дорослі, знову – діти.

"Я просто хочу, щоб ви знали: Альянс ще може запобігти смертям українців від російських ударів, від російської окупації. Надавши нам всю ту зброю, якої ми потребуємо. Так, ми не в Альянсі. І я не висуваю ці претензії. Але українці ніколи не думали, що Альянс і держави Альянсу – це по-різному", – зазначив він.

Президент висловив переконання, що Росія не збирається зупинятися в Україні. Вона хоче піти далі, піти проти східних членів НАТО, держав Балтії, Польщі.

"Чи перестане тоді НАТО думати про це, переживати, як відреагує Росія? Хто може бути впевнений в цьому? І чи є у вас впевненість в тому, що 5-та стаття здатна спрацювати? Для нас вже не спрацював "Будапешт". Наш Будапештський меморандум. Не спрацював на мир в Україні", – висловився він.

"І щоб це так було – що у вас насправді дуже міцний Альянс. Бо якщо ми помиляємось, то світ у безпеці. Але якщо ми не помиляємось хоча б на один відсоток, я прошу переглянути ваше ставлення. Ваші власні оцінки. І реально подбати про безпеку, безпеку в Європі, а отже і в світі. Ви можете надати нам один відсоток від усіх ваших літаків. Один відсоток від усіх ваших танків. Один відсоток! Ми не можемо це просто купити. Таке постачання прямо залежить тільки від рішення НАТО, від політичних, до речі, рішень", – сказав глава держави.

За його словами, вистояти в такій війні неможливо без системи залпового вогню МЛРС, без протикорабельної зброї, ППО.

"Тож, коли це все нарешті буде, це дасть нам так само, як і вам, сто відсотків безпеки. А нам потрібен один. А єдине, що я від вас вимагаю... Після такого місяця війни. Це прохання заради наших військових. Після такої війни проти Росії... Більше, прошу, ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і світі. Як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо. Що ви цінуєте", – закликав президент.

Він вважає, що тепер черга НАТО показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне обʼєднання в світі.

Україна чекає реальних гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри.

"Пропозиції всі – на столі. Наші потреби – на столі. Мир – потрібен нам негайно. Відповіді – тільки за вами", – підбив підсумок Володимир Зеленський.

Розвʼязана Росією повномасштабна війна в Україні триває вже місяць. З першого дня влада звертається до західних партнерів із закликом допомогти в закритті неба від російських літаків і ракет, які вбивають мирних мешканців та руйнують житлові будинки.

НАТО не ухвалює рішення про закриття авіапростору власними силами, аргументуючи це небажанням відправляти своїх пілотів та інших фахівців на війну проти РФ. Тому Україна закликає надати необхідні літаки та оборонне озброєння, щоб наші захисники самостійно закривали небо.

Представники влади не просто просили західні країни допомогти, а знайшли необхідні засоби протиракетної оборони. Держава самостійно знайшла пілотів для літаків, фахівців для яких не мала, і самостійно знайшла літаки, для яких пілоти були. Воювати на боці України в небі готові іноземці, але люди, від яких залежить рішення, не готові його ухвалювати.