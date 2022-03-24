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Мер Нью-Йорка підняв український прапор, який висітиме до перемоги

Ерік Адамс піднімав український прапор особисто.

Мер Нью-Йорка підняв український прапор, який висітиме до перемоги
Фото: Укрінформ

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс узяв участь у церемонії підняття американського та українського прапорів на Мангеттені. Про це повідомив Укрінформ.

За словами міських посадовців, прапор майорітиме над Нью-Йорком до самої перемоги України у війні.

Адамс особисто підняв український прапор. У церемонії також узяли участь Генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов, члени міської ради та мерії, конгресмени, представники української громади міста.

Фото: Укрінформ

Глава Нью-Йорка підкреслив, що пишається стійкістю і духом українського народу, який протистоїть терористичним атакам і насильству. «Будь-який конфлікт, який розгортається у глобальному масштабі, розгортається й на вулицях Нью-Йорка. Бомби, які вибухають у Києві, розбивають наші серця тут, у Нью-Йорку, та по всій нашій країні», - зазначив він.

Нагадаємо, США та їхні союзники розглядають можливість виключення Росії з G20. Це підтвердив  радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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