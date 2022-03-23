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США та їхні союзники хочуть виключити Росію з G20 (оновлено)

За даними Reuters, Польща прагне посісти місце РФ. 

США та їхні союзники хочуть виключити Росію з G20 (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати та їхні союзники розглядають можливість виключення Росії з G20, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Інформаційне агентство також повідомило, що Польща у вівторок запропонувала офіційним особам США замінити Росію у групі і що Варшава отримала на це «позитивну відповідь».

Водночас радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що наразі Білий дім вивчає питання виключення Росії з Групи двадцяти.

G20 - це група найбільших економік світу, метою якої є координація дій у питаннях, що впливають на світову економіку, включаючи зміну клімату та розвиток.

Водночас, як зазначають аналітики Reuters, на це рішення накладуть вето інші ключові держави Двадцятки, включаючи Китай, Індію і Саудівську Аравію.

У результаті дехто передбачає, що західні союзники G7 можуть натомість бойкотувати зустрічі G20 цього року, про що, як повідомляють, попередили Індонезію, нинішню голову клубу. Джакарта відмовилася це коментувати.

Раніше Росія також входила до Групи семи, яка у 2000-х роках була розширена до Великої вісімки якраз задля надання можливості РФ влитися до західного світу. Утім Росію звідти вигнали після анексії Криму у 2014 році.

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