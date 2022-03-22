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Жителі Праги закликали врятувати Маріуполь від російської окупації

Перед Національним театром виклали і запалили свічки на знак пам'яті про вбитих Росією мешканців українського міста.

Жителі Праги закликали врятувати Маріуполь від російської окупації
Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Prague

Перед Національним театром у Празі жителі міста закликали врятувати Маріуполь від російської окупації.

Про це повідомили в посольстві України в Празі.

"Небайдужі жителі міста виклали свічками напис ДЕТИ, який вже став символом звірств окупантів над мирними жителями України", - зазначили у відомстві.

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Prague

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Prague

Учасники дійства запалили свічки на знак пам'яті про вбитих Росією мешканців Маріуполя. 

Нагадаємо, 22 березня в Празі розпочало мовлення "Радіо Україна". Проєкт розрахований на українців, які були змушені виїхати через бойові дії. Очікується, що він зацікавить і чехів, які захочуть більше дізнатися про українську культуру.

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