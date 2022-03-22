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Навального засудили до дев'яти років колонії суворого режиму

Його визнано винним в особливо великому шахрайстві та неповазі до суду.

Навального засудили до дев'яти років колонії суворого режиму
Фото: EPA/UPG

Лефортовський суд Москви на виїзному засіданні у Володимирській області засудив Олексія Навального до дев'яти років колонії суворого режиму та штрафу в розмірі 1,2 млн рублів.

Про це пише BBC з посиланням на російські ЗМІ.

Суд визнав опозиційного політика винним в особливо великому шахрайстві та неповазі до суду.

“Навальний скоїв шахрайство, тобто розкрадання чужого майна шляхом обману”, – зазначила суддя Маргарита Котова. Захист Навального вже заявив, що оскаржуватиме вирок.

До цього Навальний перебував у колонії загального режиму, і тепер його переведуть до іншої колонії.

На виході з колонії поліцейські затримали двох адвокатів Навального – Ольгу Михайлову та Вадима Кобзєва. Їх посадили в автозак і відвезли.

Це сталося після того, як вони не виконали вимогу поліції звільнити проїжджу частину після засідання. Пізніше стало відомо, що їх відпустили.

Зазначимо, за кілька днів до оголошення вироку на порталі правової інформації було опубліковано указ президента Росії Володимира Путіна про підвищення судді Марини Котової – її переводять із Лефортовського районного суду до Московського міського суду.

Нагадаємо, Навальний закликав мешканців Росії, Білорусі та інших країн виходити на щоденні акції проти вторгнення Росії до України.

45-річний політик з лютого 2021 року перебуває за ґратами в Росії. Його ув'язнили за кримінальною справою про шахрайство, яку він вважає політично мотивованою. До цього - у 2020-му - Навального отруїли. Розслідувачі підтвердили причетність ФСБ до отруєння - федерали слідкували за ним майже три роки. На початку 2022 року сайт Навального опублікував реальні фото палацу Володимира Путіна.

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