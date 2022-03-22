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Італія хоче, щоб Україна була в Євросоюзі, - Драгі

Італійський прем'єр назвав спротив російському вторгненню героїчним.

Італія хоче, щоб Україна була в Євросоюзі, - Драгі
Маріо Драгі
Фото: repubblica.it

Україна чинить "героїчний" спротив російському вторгненню. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, відреагувавши на звернення президента України Володимира Зеленського до італійців, пише Reuters.

"Нахабство російського уряду зіткнулося з гідністю українського народу, який зумів приборкати експансіоністські цілі Москви та накласти величезні витрати на армію вторгнення», – зазначив Драгі в парламенті.

Він пообіцяв продовжити підтримку біженців, які втікають від бойових дій, а також військову допомогу.

Також Маріо Драгі зазначив перед законодавцями, що Україна давно хоче приєднатися до Євросоюзу, пройшла через низку тривалих реформ, необхідних для повної інтеграції з блоком.

"Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія на боці України в цьому процесі. Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі", - сказав Драгі.

Нагадаємо, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

18 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила Зеленському, що відповідь на заявку України щодо членства в Європейському Союзі буде готова за кілька місяців.

21 березня Європейська комісія почала роботу над наданням висновку щодо заявки України на вступ до Євросоюзу.

Після опрацювання заявки Україні можуть надати статус держави-кандидата на вступ. Процес приєднання може зайняти роки.

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