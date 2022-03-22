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ЄС створить сили швидкого реагування чисельністю до 5000 військовослужбовців;

Також європейці розроблять інструменти для виявлення та реагування на широкий спектр гібридних загроз.

ЄС створить сили швидкого реагування чисельністю до 5000 військовослужбовців;
Фото: politros.com

Міністри закордонних справ та оборони країн ЄС затвердили концепцію Євросоюзу в сфері оборони та безпеки – так званий «Стратегічний компас»

Про це повідомляє Європейська рада

«Мета Стратегічного компасу – зробити ЄС сильнішим і здатним краще гарантувати безпеку. ЄС має бути в змозі захистити своїх громадян і сприяти міжнародному миру та безпеці, – йдеться у повідомленні. – Це особливо важливо в той час, коли війна повернулася до Європи після невиправданої та неспровокованої агресії Росії проти України, а також серйозних геополітичних зрушень. Стратегічний компас посилить стратегічну автономію ЄС та його здатність працювати з партнерами для захисту своїх цінностей та інтересів».

Для того, щоб мати можливість діяти швидко та рішуче, коли вибухає криза, з партнерами, якщо це можливо, і наодинці, коли це необхідно, ЄС:– створить сили швидкого реагування чисельністю до 5000 військовослужбовців;– має бути готовим розгорнути 200 повністю оснащених експертів місії CSDP (Спільна політика оборони та безпеки) упродовж 30 днів, у тому числі в складних умовах;– буде проводити регулярні навчання на суші та на морі;– підвищить мобільність своїх військових;– розширить можливості аналізу розвідувальних даних;– розробить інструменти для виявлення та реагування на широкий спектр гібридних загроз.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що необхідно готуватися до «війни високої інтенсивності», яка може повернутися в Європу, а тому планує збільшити оборонний бюджет у 2025 році до 50 мільярдів євро. 

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