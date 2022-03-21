Росія відмовилася від перемовин з Японією по мирному договору

Російська Федерація у нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори щодо мирного договору з Японією, який не був підписаний після Другої світової війни.

Про це 21 березня заявили у Міністерстві закордонних справ РФ.

Відповідальність за шкоду взаємодії з РФ та інтересам самої Японії вона поклала на офіційний Токіо.

Як йдеться у заяві російського міністерства зовнішніх справ, РФ блокує статус Японії як партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва по секторальному діалогу.

Також Росія припиняє безвізові поїздки громадян Японії на Курили.

"Прийнято рішення про припинення безвізових поїздок японських громадян на основі угод про безвізові обміни між південними Курильськими островами Російської Федерації і Японією від 1991 р. і про максимально полегшені відвідування колишніми японськими жителями південних Курил місць свого колишнього проживання від 1999 р.", – йдеться в заяві.

Раніше Японія розширила санкції проти Росії через вторгнення в Україну, внісши в чорний список 15 представників російських міністерств і 9 державних компаній і організацій.

7 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Південні Курили – це суверенна територія його держави. Ці території Росія окупувала в 1945 році, після Другої світової і донині утримує під своїм контролем.

28 лютого під час дебатів у парламенті Японії директор департаменту Європи японського МЗС Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала південну частину Курильських островів, що суперечить міжнародному праву, як і напад на Україну.