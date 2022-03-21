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У Китаї впав літак, на борту якого було 132 людини. Про це пише BBC з посиланням на державне телебачення країни.

Впав “Боїнг 737” авіакомпанії China Eastern Airlines, що виконував рейс MU5735 – з Куньміна в Гуанчжоу.

Внаслідок інциденту в горах почалася пожежа, сказано у повідомленні.

Даних про загиблих та постраждалих поки що немає, на місце події направляються рятувальники.

Як інформують ЗМІ, літак упав у гірській місцевості у повіті Тен у міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району.

Згідно з даними Flightradar24, “Боїнг 737-800” був вироблений шість років тому. Відомо, що літак вилетів о 13:11 за місцевим часом (05:11 за Гринвічем) і зник з радарів о 14:22 (06:22 GMT) на висоті близько 980 метрів. Він мав приземлитися о 15:05 за місцевим часом.

Востаннє авіакатастрофа, пов'язана із загибеллю людей, сталася у Китаї 2010 року, коли при посадці в умовах низької видимості зазнав катастрофи літак Embraer E-190 регіональної авіакомпанії Henan Airlines. Тоді загинули 44 особи з 96, що перебували на борту.