Через війну погіршились торгові відносини Китаю та Росії, – Bloomberg

Китай став менше купувати в РФ вугілля, зрідженого природного газу, сирої нафти.

Торгові відносини Російської Федерації та Китаю ускладнилися через війну, яку розв'язала Росія проти України. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Bloomberg.

Після початку війни китайські покупці та кредитори, що фінансують їх покупки, уникали постачання вугілля, зрідженого природного газу, а також сирої нафти з РФ. В агентстві вважають, що це може відображати занепокоєння китайських компаній тим, що вони можуть потрапити "у пастку санкцій".

З того часу банки призупинили фінансування покупок, а трейдери стикаються із проблемами логістики.

Найбільші торгові можливості можуть бути пов'язані з енергетикою, оскільки Росія є другим за величиною постачальником вугілля у Китай після Індонезії. Крім того, експорт її газу значно зріс з того часу, як у 2019 році почав працювати трубопровід "Сила Сибіру".

"Водночас для будь-якої китайської фірми, яка має значні операції за кордоном, постійний доступ до фінансової системи США цінніший, ніж будь-які угоди, які вона може укласти з Росією", – йдеться у повідомленні Capital Economics.

Крім того, Bloomberg вважає, що за деякими металами залежність Китаю від Росії останніми роками лише ослабла, оскільки основним постачальником нікелю стала Індонезія.