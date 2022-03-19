Bosch виявила використання її деталей у військовій техніці і йде з російського ринку

Німецька компанія, виробник електро-механічної індустріальної та побутової техніки Robert Bosch GmbH заявила, що згортає свою діяльність у Російській Федерації.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що таке рішення компанія ухвалила після того, як Україна заявила про використання Росією деталей Bosch у військовій техніці.

У компанії наголосили, що використання запчастин Bosch з "нецивільною" метою порушує її політику.

"У зв'язку з наявністю ознак, що продукція Bosch - всупереч місцевим договірним угодам - могла використовуватися з нецивільною метою, ми припинили постачання компонентів для вантажівок до Росії та російських клієнтів", – йдеться у заяві Bosch.

Компанія наразі очікує повного припинення виробництва на російських підприємствах, зокрема на заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі.

За інформацією Der Spiegel, Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини розпочало розслідування щодо Bosch, оскільки експорт товарів подвійного використання в Росію було заборонено Євросоюзом ще 2014 року в рамках санкцій за окупацію українського Криму. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Bosch постачає ці компоненти російським військовим "роками".

Минулого року Bosch заявляла, що розглядає можливість відкриття заводу електроінструменту в Україні.

Нагадаємо, раніше дві найбільші енергетичні компанії Німеччини оголосили, що не будуть укладати нові угоди на купівлю російських газу та вугілля.