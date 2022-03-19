Німецький офіс Metro погрожував українському через його вимоги не працювати в Росії

Рішення залишатися в Росії Рада директорів компанії нібито ухвалила одноосібно, без будь-якого обговорення ні зі співробітниками, ні з інвесторами.

Німецький офіс компанії Metro погрожував українському відключенням від поставок товару через її тиск на корпорацію щодо виходу з Росії.

Про це розповів бізнесмен та ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет.

Він розповів, що український офіс Metro з першого дня війни почав звертатись до німецького офісу із вимогою припинити діяльність в Росії. Проте у відповідь німецький офіс почав загрожувати українському офісу, що, якщо вони не припинять тиск, то Україну буде відключено від централізованих закупівель та поставок товару, що взагалі може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні.

Дмитро Дубілет переповів слова співробітників українського Metro: «Ми спілкуємося з нашими колегами з кампусу в Дюссельдорфі на різних рівнях – вони стверджують, що рішення залишатися в Росії Рада директорів ухвалювала одноосібно, без будь-якого обговорення ні зі співробітниками, ні з інвесторами. Всіх просто поставили перед фактом».

Дубілет також нагадав, що у 2014 році METRO AG перереєструвала два магазини в Криму на окрему юридичну особу в РФ, щоб уникнути санкцій.

Нагадаємо, українська влада закликала міжнародний бізнес припинити свою діяльність в Росії та не підтримувати економіку країни-агресора.

Зокрема, 17 березня очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав компанію Nestle припинити фінансування воєнних злочинів Росії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії понад 200 глобальних компаній припинили чи призупинили свою діяльність в РФ.