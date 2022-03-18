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​На час воєнного стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи, - Шмигаль

"Подав документи через портал Дія і, не очікуючи рішення державного органу, починаєш працювати", - пояснив прем'єр.

​На час воєнного стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

На період воєнного стану в Україні бізнесу дозволяють перейти на декларативний принцип роботи.

Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

".. ми фактично скасовуємо переважну більшість дозволів, окрім тих, які пов'язані з безпекою країни. На час воєнного стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Подав документи через портал Дія і, не очікуючи рішення державного органу, починаєш працювати", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що дозвільні документи "залишаться буквально для декількох видів діяльності, як то робота з небезпечними відходами, виробництво ліків, питання ядерної енергетики".

Прем'єр-міністр повідомив, що Кабмін знімає всі обмеження щодо програми "5-7-9"

"Будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами. Відтепер максимально сума кредиту збільшується до 60 млн грн. На час воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, сьогодні буде сплачувати держава. Після воєнного стану відсоткова ставка по цій програмі буде не більше 5%", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, 7 березня український уряд сформував пакет рішень на підтримку українського бізнесу під час війни. Серед них - звільнення від сплати податків, відтермінування впровадження РРО, мораторій на проведення перевірок тощо.

15 березня Денис Шмигаль оголосив про повне переформатування економічної моделі України: податки знизяться, всі регуляції приберуть, а замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.

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