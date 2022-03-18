52 підприємства подали заявки на переміщення виробництва до Тернопільщини, – ОВА

Для 20 підприємств вже знайшли приміщення.

Департамент економіки Тернопільської ОВА опрацьовує 52 заявки щодо розміщення в області підприємств з регіонів, що постраждали від бойових дій. Для 20 підприємств вже знайшли приміщення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, нещодавно на Тернопільщині розпочало роботу швейне підприємство з Києва.

«Це вже третє виробництво, яке перенесло до нас свої потужності і налагодило виробничий процес», - розповів Труш.

Для зручності підприємців в ОВА сформовано перелік об’єктів нерухомості, в яких можуть бути розміщенні бізнеси. Таким чином власники підприємств можуть ознайомитись з коротким описом об’єкту нерухомості та контактами відповідальних осіб.

«Наразі вже маємо пропозиції щодо 45 приміщень та земельних ділянок в 5 територіальних громадах Тернопільщини», - зазначив Труш.