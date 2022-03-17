В умовах війни ціни на електроенергію для населення будуть без змін, – міністр енергетики

Україна не має наміру підвищувати ціни на електроенергію для населення за умов розв'язаної Росією війни, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період", – сказав Герман Галущенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Він зазначив, що схиляється до збереження чинної моделі спецзобов'язань з постачання населенню на ринку електроенергії, хоча падіння рівня розрахунків за е/е, зокрема і з боку побутових споживачів, позначилося і на генерації ПАТ "Укргідроенерго" та НАЕК "Енергоатом", що бере участь у ПСО".

"Є питання, як це все збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати механізм, який є", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, за словами Галущенка, рівень розрахунків на ринку е/е з початку війни впав на 30%.

Чинна модель фінансового ПСО розрахована на період з 1 жовтня 2021 року до 31 квітня 2022 року. Відповідно до цієї моделі, "Енергоатом" та "Укргідроенерго" отримали право продавати ресурс на ринку та за рахунок доходів компенсувати постачальникам універсальних послуг (ПУП) тарифи для населення. В рамках впровадження нової моделі ПСО для споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год/місяць було встановлено нижчий тариф – 1,44 грн/кВт-год. У Міненерго підрахували, що таких споживачів близько 80%. Для решти діє раніше встановлений тариф у 1,68 грн/кВт-год.