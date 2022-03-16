Fitch заявило, що вважатиме дефолтом купонні виплати Росії за євробондами у рублях

Росія 16 березня має виплатити 117 млн доларів за двома випусками доларових облігацій з погашенням у 2023 та 2043 роках.

Рейтингове агентство Fitch заявило, що вважатиме дефолтом купонні виплати Росії за євробондами в рублях.

Росія у середу, 16 березня, має виплатити 117 мільйонів доларів за двома випусками доларових облігацій з погашенням у 2023 та 2043 роках.

"Оплата в місцевій валюті російських купонів єврооблігацій, які підлягають сплаті 16 березня, вважатиметься суверенним дефолтом після закінчення 30-денного пільгового періоду", – цитує повідомлення Fitch агентство Reuters.

У разі виплати в рублях, зазначає Fitch, рейтинги відповідного випуску будуть знижені до "D".

Довгостроковий рейтинг дефолту емітента РФ в іноземній валюті буде знижений до "RD" (обмежений дефолт), якщо купонні виплати не будуть проведені в доларах до кінця 30-денного пільгового періоду.

Раніше цього тижня міністр фінансів РФ Антон Сілуанов повідомив, що Росія підготувала платіжне доручення для купонних виплат за суверенними єврооблігаціями, які припадають на середу, 16 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Якщо ж закордонні банки цей платіж здійснити не зможуть через заморозку міжнародних російських резервів, виплати за єврооблігації буде проведено в рублях.

Це будуть перші купонні виплати Росії за євробондами з моменту підписання президентом РФ Володимиром Путіним 5 березня указу про тимчасовий порядок виконання зобов'язань країни перед деякими іноземними кредиторами.

"Така примусова реденомінація виплат за борговими зобов'язаннями означатиме, що дефолт або схожий на дефолт процес розпочався", – йдеться у повідомленні Fitch.

Експерти агентства також зазначають, що купонний дохід за ОФП 2 березня було виплачено лише локальним власникам облігацій, а нерезиденти не отримали грошей у зв'язку із забороною Банку Росії.

"Це також вважатиметься дефолтом, якщо ситуацію не буде виправлено протягом 30 днів із дати платежу", - йдеться у повідомленні Fitch.

Платіж у рублях за кредитом у доларах запустить серію дефолтів на 150 млрд доларів.

Зовнішній борг Росії в облігаціях становить 39,9 млрд доларів.