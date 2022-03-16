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Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем

Зеленський повідомив, що Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу". 

Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем
Фото: Depositphotos/Petkov

Завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу". 

Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

"Тепер наша електроенергія тече в ЄС, а європейська – в Україні", – зазначив президент.

Він подякував членам Євросоюзу та особисто президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль додав у Telegram, що українська енергетична система сьогодні синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. 

"Це і є той самий «енергетичний безвіз» із Європейським Союзом, над яким ми працювали не один рік. У день початку війни з Росією ми остаточно від’єдналися від енергетичної системи країни-агресора та Білорусі", – повідомив він.

Тепер Україна зможе отримувати електроенергією та зберегти енергосистему навіть у разі подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури. 

Нагадаємо, Україна ще рік тому запланувала, що в 2022 відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і працюватиме ізольовано. Опівночі 24 лютого Україна відʼєднала свою енергосистему від Росії. Попри те, що того ж дня РФ масштабно вторглася в Україну, тест ізоляції енергосистеми пройшов успішно. 

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