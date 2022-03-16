Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем

Завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу".

Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

"Тепер наша електроенергія тече в ЄС, а європейська – в Україні", – зазначив президент.

Він подякував членам Євросоюзу та особисто президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль додав у Telegram, що українська енергетична система сьогодні синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

"Це і є той самий «енергетичний безвіз» із Європейським Союзом, над яким ми працювали не один рік. У день початку війни з Росією ми остаточно від’єдналися від енергетичної системи країни-агресора та Білорусі", – повідомив він.

Тепер Україна зможе отримувати електроенергією та зберегти енергосистему навіть у разі подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури.

🇺🇦 has become a member of 🇪🇺 Energy Union. The unification of 🇺🇦 & 🇪🇺 energy systems has been completed. Now 🇺🇦 electricity flows in 🇪🇺 & vice versa. Grateful to 🇪🇺 members, personally to @vonderleyen, @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Нагадаємо, Україна ще рік тому запланувала, що в 2022 відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і працюватиме ізольовано. Опівночі 24 лютого Україна відʼєднала свою енергосистему від Росії. Попри те, що того ж дня РФ масштабно вторглася в Україну, тест ізоляції енергосистеми пройшов успішно.