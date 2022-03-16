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На підпис Зеленському надіслано всі законопроєкти, схвалені вчора Радою

Депутати прийняли 21 законопроєкт.

На підпис президенту України Володимир Зеленському надіслано всі законопроєкти, схвалені вчора Верховною Радою.

Про це повідомив телеграм-канал українського парламенту з посиланням на спікера Руслана Стефанчука.

Загалом депутати прийняли вчора 21 законопроєкт.

“Усі законопроєкти (а їх 21!), прийняті вчора Верховною Радою України, підготовлено, підписано та спрямовано на підпис президенту України”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Рада прийняла всі рішення конституційною більшістю. Вибудувана нова система роботи парламенту разом з урядом і комітетами, коли всі законодавчі ініціативи пропрацьовують заздалегідь.

Серед схвалених законів: про зменшення цін на пальне, скерування надприбутків від видобутку газу на оборону, підтримку Нацполіції та збільшення чисельності прикордонної служби тощо.

Депутати також запровадили «бойовий імунітет» в умовах воєнного стану, посилили відповідальність за кіберзлочини, звільнили від військової служби окремі категорії осіб і збільшили видатки на армію майже на 70 млрд грн.

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