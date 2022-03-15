Верховна Рада посилила відповідальність за кіберзлочини. Закон дозволить правоохоронним органам оперативніше реагувати на кримінальні правопорушення та затримання осіб, які вчинили кіберзлочини.

За закон проголосували 343 нардепи.

Як повідомляє сайт «Слуги народу», закон передбачає ряд змін для ефективності досудового розслідування за «гарячими слідами» та протидії кіберзлочинам:

«Щодо кіберзлочинів та інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із комп’ютерними даними, запроваджується новий вид заходів забезпечення кримінального провадження – термінове збереження інформації, що здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора на строк до 90 діб з можливістю продовження», - йдеться у пояснювальній записці.

Змінюється обсяг інформації, яка є у постачальників електронних комунікаційних послуг і відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Також запроваджується така слідча (розшукова) дія як отримання інформації щодо електронних комунікацій, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.

Законом буде усунуто прогалину щодо особливостей проведення огляду комп’ютерних даних.

Також вводиться термін «віртуальні активи» у перелік майна, на яке може бути накладено арешт.

Нагадаємо, 13-14 січня хакери атакували сайти уряду та "Дію", а 15 лютого - сайти Міноборони та ЗСУ, були збої в роботі Приват24 та Ощадбанку.

13 березня Міністерство оборони Росії здійснило спробу кібератаки на українське Міноборони.