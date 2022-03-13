Росія намагалась хакнути українське Міноборони

Міністерство оборони Росії здійснило спробу кібератаки на українське Міноборони.

Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.

"На службові поштові адреси Міністерства оборони України з метою отримання доступу до службового листування були розіслані фішингові листи, — йдеться у повідомленні. — Лист-фішинг виглядав так: «У зв’язку з критично важливим оновленням бази сервера прошу терміново підтвердити свій обліковий запис, інакше пошта буде заблокована». Листи також мали фішингове посилання, "доменне ім’я якого було зареєстроване 22.02.2022 та має ознаки приналежності до Міністерства оборони Росії".

Міноборони пише, що шкідливі імейли були заблоковані та не потрапили до користувачів.

Нагадаємо, що аналогічні небезпечні листи поширюють і серед цивільних українців. Фейкові мейли розсилають від імені державних органів України з інструкціями про підвищення рівня інформаційної безпеки. "У тілі листа є посилання на вебсайт hxxps://forkscenter[.]fr/, з якого пропонують завантажити "критичні оновлення" у вигляді файлу "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" розміром близько 60МБ. Цей файл запускає завантажувач "alt.exe", який встановлює низку файлів", — повідомили в Центрі протидії дезінформації.