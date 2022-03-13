Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
У Бородянці кадировці розстріляли 12 поранених росіян, - Центр стратегічних комунікацій
У Бородянці кадировці розстріляли 12 поранених росіян, - Центр стратегічних комунікацій
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія намагалась хакнути українське Міноборони

На службові адреси працівників міністерства надсилали фішингові листи.

Росія намагалась хакнути українське Міноборони
Фото: g-ross.com.ua

Міністерство оборони Росії здійснило спробу кібератаки на українське Міноборони.

Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.

"На службові поштові адреси Міністерства оборони України з метою отримання доступу до службового листування були розіслані фішингові листи, — йдеться у повідомленні. — Лист-фішинг виглядав так: «У зв’язку з критично важливим оновленням бази сервера прошу терміново підтвердити свій обліковий запис, інакше пошта буде заблокована». Листи також мали фішингове посилання, "доменне ім’я якого було зареєстроване 22.02.2022 та має ознаки приналежності до Міністерства оборони Росії".

Міноборони пише, що шкідливі імейли були заблоковані та не потрапили до користувачів.

Нагадаємо, що аналогічні небезпечні листи поширюють і серед цивільних українців. Фейкові мейли розсилають від імені державних органів України з інструкціями про підвищення рівня інформаційної безпеки. "У тілі листа є посилання на вебсайт hxxps://forkscenter[.]fr/, з якого пропонують завантажити "критичні оновлення" у вигляді файлу "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" розміром близько 60МБ. Цей файл запускає завантажувач "alt.exe", який встановлює низку файлів", — повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також