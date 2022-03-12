У Херсоні Росгвардія погрожує проукраїнським активістам, журналістам і колишнім військовим

У Херсоні представники Росгвардії та Спеціальних загонів швидкого реагування почали погрожувати проукраїнським активістам, журналістам і колишнім військовим. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Костянтин Риженко. За його словами, його самого також розшукують окупанти.



"Останні кілька днів, як у місто завезли СЗШР і Росгвардію, представники Росгвардії почали ходити по домівках і вибивати двері активістам, колишнім співробітникам СБУ, колишнім військовим. Погрожують журналістам. Є інформація, що одного журналіста забрали, але це неперевірена інформація. Мені кілька разів передавали інформацію, що конкретно мене шукають, розпитують. Чомусь із фотороботом. Вони заходили в під‘їзди на конкретні поверхи, вибивали конкретні двері і перевертали певні квартири", - розповів Риженко.

Він повідомляє, що наразі окупанти оточили Дніпровський ринок і нікого туди не пускають. Крім того, російські військові зайняли приміщення херсонського СІЗО. Місцеві кажуть, що саме туди привозять затриманих у Новій Каховці.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про зникнення каховського журналіста Олега Батурина.