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Окупанти скинули пʼять бомб на Сумський державний університет

У всіх корпусах університету вибило вікна. 

Окупанти скинули пʼять бомб на Сумський державний університет
Фото: Суспільне

Російські окупанти скинули пʼять бомб поблизу Сумського державного університету. Про це повідомляє Суспільне.Суми. 

Обстріл відбувся вранці 12 березня. Унаслідок чого в корпусах університету повилітало скло. Найбільше постраждала університетська бібліотека.

«Ми силами співробітників і волонтерів працюємо над тим, щоб прибирати скло, міняти вікна, заклеювати плівкою – більш ніж 100 вікон, підрахунок іще йде. Такі збитки, такий знову в нас удар по цивільному об’єкту», - розповів Суспільному декан факультету електроніки СумДУ Олексій Дрозденко.

Нагадаємо, що 10 березня із Сум зеленим коридором виїхало понад 12 тисяч осіб.

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