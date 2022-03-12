Окупанти скинули пʼять бомб на Сумський державний університет

Російські окупанти скинули пʼять бомб поблизу Сумського державного університету. Про це повідомляє Суспільне.Суми.

Обстріл відбувся вранці 12 березня. Унаслідок чого в корпусах університету повилітало скло. Найбільше постраждала університетська бібліотека.

«Ми силами співробітників і волонтерів працюємо над тим, щоб прибирати скло, міняти вікна, заклеювати плівкою – більш ніж 100 вікон, підрахунок іще йде. Такі збитки, такий знову в нас удар по цивільному об’єкту», - розповів Суспільному декан факультету електроніки СумДУ Олексій Дрозденко.

Нагадаємо, що 10 березня із Сум зеленим коридором виїхало понад 12 тисяч осіб.