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Російські окупанти розстріляли в Бучанському районі подружжя, що прямувало на евакуацію

Агресор обстріляв автомобіль на трасі між Липівкою та Калинівкою.

Російські окупанти розстріляли в Бучанському районі подружжя, що прямувало на евакуацію
Фото: Поліція Київської області

У Бучанському районі російські окупанти розстріляли автівку під білим прапором.

Про це повідомила поліція Київської області.

"На трасі між Липівкою та Калинівкою ворог здійснив постріли по автівці жителів Макарова, які намагались виїхати з блокади. В результаті обстрілу 63-річний чоловік і його 31-річна дружина загинули на місці", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 12 березня у Запорізькій області російський танк розчавив авто з дитиною - люди намагалися виїхати з небезпечної зони.

СБУ перехопила розмови окупантів. У Харкові їм дали команду стріляти в цивільних людей.

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