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60 автобусів виїхали з Гостомеля, Бучі, Немишаєвого та Микуличів, - Тимошенко

Автобуси прибули в Білогородку.

60 автобусів виїхали з Гостомеля, Бучі, Немишаєвого та Микуличів, - Тимошенко
Фото: Макс Требухов

У суботу, 12 березня, триває евакуація мирних мешканців із зон, де ведуться активні бойові дії. Людям надають першу допомогу, пропонують харчування та подальшу логістику. Про це у своєму ТГ-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, автобуси з Гостомеля, 20 автобусів із Бучі та 40 із Немішаєвого та Микуличів прибули до Білогородки. 

“Людям надають першу допомогу, пропонують харчування та подальшу логістику”, - сказав Тимошенко. 

Також, за його словами, відбувається підготовка до евакуації із Сум. Наразі мешканці розміщуються в автобусах для евакуації. 

 “Дозволений рух приватних авто в колоні”, - зазначив Тимошенко. 

Нагадаємо, у суботу зранку Кирило Тимошенко повідомляв, що на 12 березня запланована евакуація та доставка гуманітарних вантажів на понад 10 маршрутах, зокрема з Київщини, Сум, Житомирщини та Полтавщини. Також українська влада продовжує докладати зусиль для евакуації людей з Маріуполя.

 

 

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