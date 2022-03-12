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"Український свідок" показав, як виробник сумок HARDRIDE виробляє тактичне спорядження для військових

"Час диктує свої правила".

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео з історією українського бренду HARDRIDE, який у воєнний час виготовляє тактичне спорядження.

"Війна торкнулася кожного українця. Багатьом довелося прийняти та підлаштуватися під зміни, які диктує теперішня ситуація. Люди втратили роботу, переїхали, записалися в тероборону, почали волонтерити або ж змінили професію.

Багато українських брендів відкрили в собі бажання допомагати українським військовим і змінили формат своєї роботи. Ті, хто раніше займав провідні позиції на модних показах і мав попит серед поціновувачів стилю, зараз шиють термобілизну, військову форму та бронежилети для українських захисників", - зазначають автори відео.

Компанія «HardRide», яка останні п'ять років виготовляла цивільні речі, повернулася до виготовлення тактичного спорядження і сумок, як і 2014-го

"Час диктує свої правила. Отже, ми повертаємося до того, що вміємо робити найкраще", — розповів засновник компанії Володимир Черемис.

Зараз компанія концентрується на виготовленні розгрузок і підсумків для українських бійців. Спорядження роблять максимально функціональним і комфортним: його можна швидко зняти та вдягнути.

Нагадаємо, засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега запустив медіапроєкт Ukrainian Witness (Український свідок).

Волонтери фонду "Повернись живим" тісно співпрацюють з українськими бійцями і отримують від них ексклюзивні фото- і відеоматеріали.

«Тримайтесь, хлопці! Все буде добре! Ми переможемо всіх. Ми сильні, з нами весь цивілізований світ… Скоро все закінчиться, нам треба буде відбудовувати країну заново», — зазначають працівники HARDRIDE.

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