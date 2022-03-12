Зеленський запропонував провести зустріч з Путіним у Єрусалимі

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Єрусалимі за посередництва прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета. Про це він заявив під час брифінгу з журналістами.

"Що стосується Ізраїлю і посередництва пана Бенета.., ми позитивно до цього ставимося. Я вважаю, що пан Бенет може зіграти важливу роль. Ми говорили з паном Бенетом – я йому казав, що сьогодні неправильно, неконструктивно зустрічатися в Росії, в Україні і в Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, хоч будь-яке, і зупинити війну. Я говорю не про технічні зустрічі, а про зустрічі лідерів", - зазначив Зеленський.

Президент України вважає, що Ізраїль міг би бути учасником договору про гарантії безпеки для України.

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки і те, які країни мають бути у договорі про гарантії безпеки для України, чи вважаю я, що серед цих країн має бути Ізраїль – однозначно", – сказав він, додавши, що в Ізраїлю багата історія і вона має багато паралелей з історією України.

Нагадаємо, Бенет останніми днями намагається відігравати роль посередника між Україною та РФ. Він побував у Москві, де провів переговори з Володимиром Путіним, неодноразово спілкувався по телефону з Зеленським. Якихось конкретних результатів ці його зусилля не дали.