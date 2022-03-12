Прем’єр Ізраїлю не радив Зеленському виконувати вимоги Путіна, - Подоляк

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет не радив Володимиру Зеленському прийняти пропозиції Росії для закінчення війни.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет, як і решта країн - умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події", - написав він у своєму Twitter.

PM of 🇮🇱 @naftalibennett, just as other conditional intermediary countries, does NOT offer Ukraine to agree to any demands of the Russian Federation. This is impossible for military & political reasons. On the contrary, Israel urges Russia to assess the events more adequately. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022

Бенет останніми днями намагається відігравати роль посередника між Україною та РФ. Він побував у Москві, де провів переговори з Володимиром Путіним, неодноразово спілкувався по телефону з Зеленським. Якихось конкретних результатів ці його зусилля не дали.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід засудив атаку Росії на єврейський цвинтар біля меморіалу памʼяті Голокосту, яка відбулася 1 березня під час обстрілу київської телевежі. Під час цього обстрілу загинули п'ятеро людей.