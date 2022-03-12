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Прем’єр Ізраїлю не радив Зеленському виконувати вимоги Путіна, - Подоляк

"Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події".

Прем’єр Ізраїлю не радив Зеленському виконувати вимоги Путіна, - Подоляк
Михайло Подоляк
Фото: ОПУ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет не радив Володимиру Зеленському прийняти пропозиції Росії для закінчення війни.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет, як і решта країн - умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події", - написав він у своєму Twitter.

Бенет останніми днями намагається відігравати роль посередника між Україною та РФ. Він побував у Москві, де провів переговори з Володимиром Путіним, неодноразово спілкувався по телефону з Зеленським. Якихось конкретних результатів ці його зусилля не дали.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід засудив атаку Росії на єврейський цвинтар біля меморіалу памʼяті Голокосту, яка відбулася 1 березня під час обстрілу київської телевежі. Під час цього обстрілу загинули п'ятеро людей.

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