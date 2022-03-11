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Туреччина переносить своє посольство з Києва до Чернівців

Також Туреччина працює над евакуацією своїх громадян, які опинилися у скрутному становищі.

Туреччина переносить своє посольство з Києва до Чернівців
Фото: телеканал ДОМ

Туреччина переносить своє посольство з Києва до Чернівців. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Туреччини Танжу Білгіч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post.

"Туреччина переносить своє посольство в Києві в місто Чернівці на тлі повідомлень про запланований напад Росії на українську столицю", - заявив Білгіч.

Також речник МЗС додав, що Туреччина працює над евакуацією своїх громадян, які опинилися у скрутному становищі через бойові дії на території України.

Нагадаємо, 10 березня в турецькій Антальї відбулися переговори глав МЗС Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова. Також президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував Володимиру Зеленському організувати перемовини з Росією.

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