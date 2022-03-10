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Зеленський вважає "блефом" готовність Путіна застосувати ядерну зброю

"Одна справа – бути вбивцею. Інша справа – бути самогубцем".

Зеленський вважає "блефом" готовність Путіна застосувати ядерну зброю
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський вважає блефом заяви президент Росії Володимира Путіна про його готовність застосувати ядерною зброєю, якщо Захід втрутиться у війну РФ проти України. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit, пише "Ліга".

"Думаю, що це блеф. Одна справа – бути вбивцею. Інша справа – бути самогубцем. Будь-яке застосування ядерної зброї означатиме кінець не тільки для людини, яка її застосує, але й для всього, що в принципі може бути дорогим у житті для цієї людини", – сказав президент.

На запитання чи було помилкою підписання Будапештського меморандуму у 1994 році, Зеленський відповів, що "це було помилкою для підписантів – порушити умови Будапештського меморандуму".

"Чому? Тому що у світі є такі країни, які хочуть ядерну зброю або знають, що сусіди хочуть їх захопити або відібрати в них якусь територію. Якби "Будапешт" діяв, можна було б говорити цим країнам: ось гарантії безпеки, які ви можете отримати і тому навіть не думайте про ядерну зброю", – сказав Зеленський.

За його словами, агресія проти України – це чіткий сигнал усьому світу про те, що гарантії не працюють, навіть коли під ними підписалися найсильніші країни світу.

"Росія сама нам гарантувала безпеку. А тепер сама намагається нас знищити. Хто тепер у світі сподіватиметься на силу договорів, якщо боїться за своє існування? Тому відчутно покарати Росію за це вторгнення в Україну та домогтися звільнення нашої території – це дійсно відновити силу міжнародного права. Захід здатний це зробити", – зазначив президент.

Нагадаєм, 27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування. Він обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.

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