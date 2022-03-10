"Україна – не росія. І ніколи не стане росією", - Кучма

Другий президент заявив, що перебуває в Україні, "тому що всі ми на рідній землі, іншої немає. І боронити її ми будемо до самої перемоги".

Другий президент України Леонід Кучма висловився з приводу російського вторгнення та посилення обстрілів мирного населення окупантами.

Заяву Кучми оприлюднила у Facebook його речниця Дарка Оліфер.

"За все своє довге життя я ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні. Хоча інколи здається, що і наша земля, і наші серця палають у вогні вже не 15-й день, а цілу вічність. Що вже цілу вічність росіяни бомблять Харків і Чернігів, Суми та Київ, Житомир та Миколаїв. Що вже цілу вічність за наказом путіна вбивають українських дітей та породіль...", - сказав Кучма.

Він повідомив, що лишається в Україні, " тому що всі ми на рідній землі, іншої немає. І боронити її ми будемо до самої перемоги всі разом".

Другий президент України закликав до боротьби "без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих чвар".

Кучма наголосив, що нині треба об'єднатися "навколо Прапора, Армії, Президента".

"Україна – не росія. І ніколи не стане росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити. А на адресу рф скажу лише, що приєдуюсь до слів моїх співвітчизників які в один голос кажуть: будьте вы прокляты", - додав Кучма.

Нагадаємо, 27 лютого експрезиденти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до українців зі словами підтримки і зазначили, що українці "знищили віковий міф про так звану велич Росії".