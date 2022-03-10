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Із Сум 10 березня евакуювали понад 12 тисяч жителів

Формували колони з Краснопілля, Тростянця та обласного центру.

Із Сум 10 березня евакуювали понад 12 тисяч жителів
Фото: ДСНС у Сумській області

10 березня із Сум "зеленим коридором" виїхало понад 12 тисяч осіб.

Про це повідомили в ДСНС України.

"2664 автомобілі, 54 - автобуси. Усього понад 12 тис людей. Це — колони з Краснопілля, Тростянця та обласного центру", - зазначили рятувальники.

Упродовж дня працівники підрозділів ДСНС надавали допомогу громадянам, які бажали виїхати: людям допомагали розмістити речі в автобусах, проводили роз'яснювальну роботу, а також надавали психологічну допомогу.

Нагадаємо, 9 березня "гуманітарним коридором" скористалося понад 20 тисяч жителів Сум.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що було вивезено близько 48 тис. людей з трьох напрямків: із Київської області, Сум та Енергодара.

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