В окупованому Херсоні зареєстрували перше від початку війни весілля - одружилися лікарі-інтерни

За законами воєнного часу церемонію розпису провів директор лікарні.

10 березня у Херсонській обласній клінічній лікарні одружилися лікарі-інтерни.

Про це повідомив у своєму Facebook перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"В цей нелегкий для країни час, ми повинні пристосовуватися до цих обставин, які навкруги нас. Тож, за законами воєнного часу церемонію розпису провів директор лікарні Віктор Короленко", - написав Королевський.

Молодятам подарували прапор України.

"Впевнений, що після закінчення війни, депутати обласної ради не забудуть про цю подію та зможуть додатково порадувати молодят", - додав Королевський.

Після війни молодій сім'ї пообіцяли окрему квартиру, повідомляють "Факти ICTV".

За словами голови Херсонської облради Олександра Самойленка, це перше весілля в окупованому Херсоні від початку війни.

Нагадаємо, 3 березня зареєстрували шлюб у бомбосховищі селища Авангард (Одеська область). Церемонію розпочали в приміщенні ЦНАПу, однак отримали сигнал "Тривога". Тоді присутні перейшли до бомбосховища, де адміністраторка ЦНАПу зареєструвала шлюб.