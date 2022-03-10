​У Мінцифри прозвітували, що вже придбали для української армії за кошти криптофонду

У Мінцифри розповіли, що вже встигли придбати для Збройних сил України за кошти криптофонду.

Перелік оприлюднили на Facebook-сторінці відомства.

"Криптоспільнота активно підтримує Україну та донатить на потреби нашої армії. Наразі на зібрані за ініціативою Мінцифри гроші для ЗСУ встигли придбати:

5550 бронежилетів та 500 пластин для бронежилетів

3125 тепловійзійної та нічної оптик

3427 медичних засобів

410 000 сухпайків

500 касок

60 рацій", - повідомили в міністерстві.

Невдовзі список планують доповнити.

Серед пріоритетних видатків - фінансування інформаційної протидії російській пропаганді, світової комунікаційної кампанії про правдиві події в Україні, кіберзахисту і відновлення цифрової інфраструктури, забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів, а також придбання технічного спеціального устаткування та обладнання.

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