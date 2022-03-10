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​У Мінцифри прозвітували, що вже придбали для української армії за кошти криптофонду

Серед придбаних товарів - амуніція, медикаменти, харчі.

​У Мінцифри прозвітували, що вже придбали для української армії за кошти криптофонду
Фото: Прес-офіс Мінцифри

У Мінцифри розповіли, що вже встигли придбати для Збройних сил України за кошти криптофонду.

Перелік оприлюднили на Facebook-сторінці відомства.

"Криптоспільнота активно підтримує Україну та донатить на потреби нашої армії. Наразі на зібрані за ініціативою Мінцифри гроші для ЗСУ встигли придбати: 

  • 5550 бронежилетів та 500 пластин для бронежилетів
  • 3125 тепловійзійної та нічної оптик
  • 3427 медичних засобів
  • 410 000 сухпайків
  • 500 касок
  • 60 рацій", - повідомили в міністерстві.

Невдовзі список планують доповнити. 

Серед пріоритетних видатків -  фінансування інформаційної протидії російській пропаганді, світової комунікаційної кампанії про правдиві події в Україні, кіберзахисту і відновлення цифрової інфраструктури, забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів, а також придбання технічного спеціального устаткування та обладнання.

Нагадаємо, боксер, брат міського голови Києва Володимир Кличко повідомив, що представники бізнесу та громадяни Німеччини зібрали вже понад 100 мільйонів євро на підтримку Києва, України та її захисників.

9 березня 20 тонн медикаментів та іншої допомоги з Франції надійшли для потреб Національної поліції та постраждалих від війни.

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