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Галущенко запропонував заморозити "газові" кошти Росії

Таку думку міністр енергетики України озвучив під час зустрічі з міністрами енергетики держав G7.

Галущенко запропонував заморозити "газові" кошти Росії
Герман Галущенко
Фото: klymenko-time.com

Заморозити "газові" кошти Росії запропонував міністр енергетики України Герман Галущенко під час онлайн-зустріч з міністрами енергетики держав G7.

Як повідомила пресслужба Міненергетики, Галущенко закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії для скорочення її нафтогазових доходів. Зокрема - впровадити ембарго на сиру нафту, нафтопродукти, скраплений газ із РФ, а також заморозити енергетичні активи РФ.

"Ми пропонуємо кошти за газ зберігати на спеціальних ескроу рахунках, які будуть недоступні агресору", - зазначив міністр енергетики.

Галущенко також закликав країни Європи відкласти поетапний вихід з ядерної енергетики. Це дасть можливість скоротити споживання природного газу. До прикладу, Німеччина зможе заощадити до 9 млрд кубометрів блакитного палива.

Герман Галущенко звернувся до міністрів енергетики держав G7 з проханням про підтримку енергетичної незалежності України, зокрема, якнайшвидшу синхронізацію української енергосистеми з ENTSO-E.

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що міністри енергетики ЄС позитивно відреагували на заявку України на екстрену синхронізацію з європейською континентальною мережею ENTSO-E і що наразі ця робота триває. 

Нагадаємо, 97 депутатів Європейського парламенту закликали зупинити президента РФ Володимира Путіна, наклавши ембарго ЄС на імпорт газу та нафти з Росії.

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