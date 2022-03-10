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В Енергодарі зупинили евакуацію жителів, - Орлов

Її продовжать завтра, 11 березня, повідомив міський голова Енергодара.

В Енергодарі зупинили евакуацію жителів, - Орлов
Фото: EPA/UPG

В Енергодарі 10 березня скасували евакуацію жителів міста.

Про це у своєму Telegram повідомив очільник міста Дмитро Орлов.

"Ситуація міняється дуже швидко. Щоб не наражати людей на небезпеку у вечірній час, спираючись на оперативну  інформацію, сьогодні евакуація на власному транспорті скасовується і переноситься на завтра", - написав Орлов.

Він уточнив, що колону почнуть формувати 11 березня з 10:00. Деталі евакуації повідомлять згодом.

Нагадаємо, 9 березня Україна і Росія за посередництва Міжнародного Червоного Хреста погодили режим припинення вогню для евакуації мирного населення.

Того ж дня голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти зірвали евакуацію жителів Ізюма.

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