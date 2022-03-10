Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти розстріляли в Макарові автомобіль з пенсіонерами

Загарбники відкрили вогонь по легковику з БТРа.

У місті Макарів, що на Київщині, окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції Київської області.

"Російські військові з БТР розстріляли автомобіль подружжя, який рухався по вулиці Богдана Хмельницького у місті Макарів Бучанського району. Унаслідок обстрілу 72-річний чоловік і 68-річна жінка загинули", - повідомили правоохоронці.

Наразі поліція встановлює всі обставини події.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, після 11 години 10 березня Росія відновила авіаобстріл Маріуполя. Ворог бʼє по житлових кварталах.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що станом на ранок 10 березня з початку вторгнення РФ в Україні загинула 71 дитина, понад сотня малечі отримала поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також