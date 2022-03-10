Загарбники відкрили вогонь по легковику з БТРа.

У місті Макарів, що на Київщині, окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції Київської області.

"Російські військові з БТР розстріляли автомобіль подружжя, який рухався по вулиці Богдана Хмельницького у місті Макарів Бучанського району. Унаслідок обстрілу 72-річний чоловік і 68-річна жінка загинули", - повідомили правоохоронці.

Наразі поліція встановлює всі обставини події.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

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