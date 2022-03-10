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Росія знову почала авіаобстріл Маріуполя, бʼють по житлових кварталах

Також влучили в університет. 

Росія знову почала авіаобстріл Маріуполя, бʼють по житлових кварталах
Фото: скрін

Після 11 години 10 березня Росія відновила авіаобстріл Маріуполя. Ворог бʼє по житлових кварталах, повідомили в Telegram Маріупольської міської ради. 

"Бомби влучають у житлові будинки. Є влучання в корпус Приазовського державного технічного університету в центрі міста. Також зафіксовано бомбардування в районі Драматичного театру. Інформація про постраждалих уточнюється", – йдеться в повідомленні.

У міськраді підкреслили, що російські війська цілеспрямовано атакують мирне населення Маріуполя.

Нагадаємо, сьогодні з Маріуполя мають евакуйовувати мирне населення. 

Учора Росія обстріляла в цьому місті пологовий будинок і дитячу лікарню. Загинули троє людей, зокрема дитина. 

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