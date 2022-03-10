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Факти порушення Росією прав людини в Україні збиратимуть на єдиному національному порталі

Зібрані факти будуть використані як докази для захисту та представництва України в ЄСПЛ та Міжнародному суді ООН.

Створено вебплатформу humanrights.gov.ua для ефективного збору і обробки інформації про порушення прав людини Російською Федерацією в Україні.

Сайт запустили за спільної ініціативи Офісу Президента України, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України та Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Зібрані факти будуть використані як докази для захисту та представництва України в Європейському суді з прав людини та Міжнародному суді ООН.

На міжурядовій платформі представники правозахисних організацій, експерти у сфері прав людини, представники наукової спільноти та всі, хто володіють інформацією про факти порушень прав людини або ж став жертвою чи свідком таких подій зможуть подати відповідну інформацію за чіткою формою.

“Для того, щоб зафіксувати порушення прав людини та/або скоєний злочин необхідно заповнити форму, описати факт порушення прав людини загарбником, долучити наявні докази: фото, відео, документи, інформацію про свідків, жертв події”, – йдеться у повідомленні.

Вся інформація та свідки, які її нададуть, перебуватимуть під надійним захистом. Надана інформація буде опрацьована кваліфікованою командою юристів. Доказова база буде використана лише в судових справах України проти Російської Федерації із дотриманням міжнародних стандартів правосуддя.

Зазначимо, Європейський суд з прав людини 1️ березня задовільнив заяву, подану Міністерством юстиції України про забезпечувальні заходи.

Суд зобов’язав Російську Федерацію:

  • не здійснювати військові напади на цивільне населення та цивільні об‘єкти, в тому числі на житлові приміщення, транспортні засоби швидкої допомоги та інші цивільні об‘єкти, що знаходяться під спеціальною охороною такі, як школи, лікарні;
  • негайно забезпечити безпеку закладів медичної допомоги, їх особового складу та автомобілів швидкої допомоги на території, що є об‘єктом нападів або осади російських військ.

Ця справа є унікальною, оскільки вперше ЄСПЛ поширив дію цього рішення не лише на міждержавні, а й індивідуальні заяви про застосування тимчасових заходів, які будуть подані до суду у зв’язку із військовою агресією Російської Федерації в майбутньому.

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