Інформації про постраждалих наразі немає.

Сьогодні, 11 березня, близько 05:45 Луцьк сколихнули потужні вибухи. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це з посиланням на очевидців повідомляє Волинь24 .

Через вибухи тимчасово призупинили роботу двох котелень – на вулицях Карбишева і Арцеулова. Відновлення роботи планують після стабілізації ситуації.

Інформацію про вибухи підтвердив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Вибухи в стороні аеродрому. Усім в укриття! Не публікуйте жодних фото, адрес і координат!" – написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунало в районі аеродрому в Луцьку у перший день війни, 24 лютого.