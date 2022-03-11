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Росіяни замінували тіло вбитого ними мера Гостомеля

Юрій Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим.

Росіяни замінували тіло вбитого ними мера Гостомеля
Юрій Прилипко

Тіло вбитого голови Гостомельської селищної ради Юрія Прилипка після розстрілу замінували російські військові. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на радника вбитого голови Ростислава Скуратівського та на доньку мера Надію Прилипко.

«Вони (батько і ще четверо людей) їхали у машині центральною вулицею Гостомеля, коли назустріч виїхала колона ворожої техніки і почала обстрілювати цивільну машину, — каже Надія. — Вони розвернулися і з’їхали у провулок, який був заблокований трактором. Їхати більше не було куди і всі пасажири вистрибнули з автівки. У ЖК «Покровський», що поруч, перебували снайпери і обстрілювали все довкола. Батька і ще двох хлопців розстріляли, а двом вдалося врятуватися», - розповіла Надія Прилипко.

За словами очевидців, забрати тіло мера прийшов місцевий священик отець Петро.

«Отець Петро взяв хрест, одягнув ризи і пішов забирати тіло, — каже Ростислав Скуратівський. — Коли батюшка підійшов до тіла, його зупинив російський окупант і сказав не підходити. Росіянин зняв з тіла розтяжки, проводки якісь чи що і тільки потім допоміг погрузити тіло на тачку». 

За інформацією Скуратівського, місцевий священик забрав тіло міського голови до церкви і там поховав його з усіма почестями.

Надія Прилипко підтверджує це: «Батюшка засвідчує, що він з нього познімав розтяжки, проводки і тільки після цього віддав тіло. Вчора і позавчора у батюшки немає зв’язку, певне, розрядився телефон. Але він забрав батька мого з церкви і обіцяв мені по телефону, що він біля церкви його і поховає».

Нагадаємо, голова Гостомельської громади Юрій Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим. Його застрелили разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею.

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